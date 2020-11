Ο Κύργιος έβαλε “φωτιά” για το μέλλον του Αντετοκούνμπο! (video)

Ο Νικ Κύργιος έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στην Αυστραλία, αλλά κατάφερε να γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο, με μία ατάκα του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας μίλησε πρόσφατα με τον Greek Freak μέσω του Στέφανου Τσιτσιπά, σε ένα στιγμιότυπο που “μοιράστηκαν” αμφότεροι οι αθλητές στα social media.

Ο Κύργιος υποστήριξε λοιπόν, ότι ρώτησε τον Αντετοκούνμπο και για το μέλλον του και συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο μετεγγραφή του στους Μαϊάμι Χιτ. «Τον ρώτησα αρκετά πράγματα. Τον ρώτησα όμως ξεκάθαρα αν θα πάει στους Χιτ και αμέσως εμφανίστηκε ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νικ και τα δημοσιεύματα στο NBA πήραν “φωτιά” για το μέλλον του ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς.

“I just asked him straight away if he was going to go join Miami, and then he had a massive smile on his face.”



– Nick Kyrgios on Giannis Antetokounmpo



(h/t @hoopsview ) pic.twitter.com/aWoLATWEBY