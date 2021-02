Ο Κύργιος «τα έβαλε» και με τη Ναβρατίλοβα (video)

Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα κλήθηκε να σχολιάσει τον Νικ Κύργιο στο πλαίσιο του Australian Open και τα σχόλιά της φαίνεται ότι δεν άρεσαν στον Ελληνοαυστραλό τενίστα.

Η Τσέχα θρύλος του τένις γυναικών προσπάθησε εν μέρει και να δικαιολογήσει τον έντονο χαρακτήρα του Κύργιου, αλλά ο ίδιος έσπευσε να “καυτηριάσει” τους ισχυρισμούς της, γράφοντας στο twitter: «Δεν ξέρεις τίποτα για μένα».

«Ένας τενίστας, αναγκάζεται να ενηλικιωθεί πολύ γρήγορα, πριν να είναι πραγματικά έτοιμος γι’ αυτό συναισθηματικά. Συναισθηματικά ωριμάζεις σταδιακά και είναι κάτι που αργεί να συμβεί. Πιστεύω αν του δώσουμε μια ευκαιρία να το κάνει αυτό και όπως λέει είναι και προσγειωμένος, θα είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να κάνει στο τένις του. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός χαρακτήρας, πάντως όποτε έχεις τη διάθεση να τον συμπαθήσεις, κάτι κάνει και στο χαλάει».

YOU KNOW NOTHING ABOUT ME.