Αναβρασμός επικρατεί στο χώρο του τένις, μετά τα τουρνουά που “βοήθησαν” την εξάπλωση του κορονοϊού, τις απερίσκεπτες πράξεις πασίγνωστων αθλητών, αλλά και τον “πόλεμο” σχολίων που παρατηρείται στα social media.

Ο Νικ Κύργιος είναι από τους αθλητές που δεν… μασάει τα λόγια του. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας δείχνει ιδιαίτερα ενοχλημένος με τους “συναδέλφους” του που δεν τήρησαν τα μέτρα για τον περιορισμό του κορονοϊού και συμμετείχαν σε τουρνουά που βοήθησαν στο… αντίθετο.

Ως… ενεργό μέλος των social media, ο Κύργιος έχει σχολιάσει έντονα το τελευταίο διάστημα τους Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ, κάτι που ενόχλησε αρκετούς, όπως τον Μπόρις Μπέκερ.

Ο Ντομινίκ Τιμ, καλός φίλος του Αλεξάντερ Ζβέρεφ (έσπασε την καραντίνα στην οποία όφειλε να παραμείνει για 14 μέρες, πηγαίνοντας σε πάρτι στο Μόντε Κάρλο δεν έχασε την ευκαιρία να “επιτεθεί” στον Ελληνοαυστραλό τενίστα.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στην Αυστρία ο Ντομινίκ Τιμ υπεραμύνθηκε της συμμετοχής του στο Adria Tour και τόνισε πως ορθά συμμετείχαν όλοι οι αθλητές.

Παράλληλα “καυτηρίασε” την απερισκεψία του Ζβέρεφ ενώ αναφέρθηκε στον Κύργιο τονίζοντας ότι θα πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό του και να σκεφτεί τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν.

Φυσικά, ο Κύργιος δεν άφησε την ευκαιρία να.. περάσει και σχολίασε καυτηρίασε όσα είπε ο Αυστριακός τενίστας στο twitter.

«Σε ποια λάθη ακριβώς αναφέρεσαι; Το σπάσιμο μιας ρακέτας; Το βρίσιμο; Το tanking σε μερικούς αγώνες; Κανείς σας δεν έχει το επίπεδο να καταλάβει από που προέρχομαι. Προσπαθώ να διατηρήσω την υπευθυνότητα», έγραψε στο πρώτο tweet ενώ στο δεύτερο έστρεψε τα πυρά προς όλους: «Αυτό δείχνει πως οι Τιμ, Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς θεωρούν πως είναι ένα αστείο.

Οι δυο απ’ αυτούς παρτάρουν σαν ηλίθιοι κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας. Άνθρωποι πεθαίνουν, χάνουν αγαπημένους και φίλους και μετά έρχεται οΤιμ να μιλήσει για ένα λάθος. Αυτη είναι η ελίτ του αθλήματός μας».

