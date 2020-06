Απίστευτος… ιντερνετικός διάλογος μεταξύ του Μπόρις Μπέκερ και του Νικ Κύργιου, μετά το “κράξιμο” του Ελληνοαυστραλού τενίστα προς τον Αλεξάντερ Ζφέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για τον λάθος λόγο. Ο Γερμανός τενίστας επέλεξε να μπει σε καραντίνα, μετά την άδοξη ολοκλήρωση του Adria Tour, με τέσσερις συμμετέχοντες να βγαίνουν θετικοί σε τεστ για τον κορονοϊό (Τζόκοβιτς, Τσόριτς, Τροίτσκι, Ντιμιτρόφ, αλλά και κάποια μέλη των προπονητικών τους επιτελείων).

Ο Ζβέρεφ όμως φέρθηκε στη συνέχεια ανώριμα, αφού όχι μόνο “έσπασε” την καραντίνα 14 ημερών, αλλά εντοπίστηκε να… ξεσαλώνει σε beach bar κοντά στο Μόντε Κάρλο.

Ο Νικ Κύργιος δεν έχει μάθει να… μασάει τα λόγια του και “έκραξε” τον Ζβέρεφ, μέσω twitter. Το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έγινε στη συνέχεια ο… χώρος στον οποίο ξέσπασε ¨πόλεμος” μεταξύ του Ελληνοαυστραλού και του Μπόρις Μπέκερ.

Ο Μπέκερ αποκάλεσε τον Κύργιο “καρφί” για την παρέμβασή του στο συγκεκριμένο θέμα. “Δεν μου αρέσουν οι αρουραίοι (τα καρφιά)! Όποιος καρφώνει έναν συναθλητή ή συναθλήτριά του, δεν είναι φίλος μου! Κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από εμάς…” ανέφερε.

Ο Κύργιος ανταποκρίθηκε άμεσα: “Για όνομα Boris, δεν ανταγωνίζομαι ούτε προσπαθώ να ρίξω κανέναν στο λεωφορείο. Είναι μια παγκόσμια πανδημία και όταν κάποιος συμπεριφέρεται τόσο ηλίθια όσο ο Άλεξ και κάνει ό,τι κάνει, τότε θα μιλήσω γι’ αυτό. Απλό…”

Ο Γερμανός προπονητής πήρε και πάλι το λόγο: “Όλοι ζούμε σε αυτή την πανδημία που λέγεται Covid-19! Είναι φρικτό και έχει πάρει πολλές ζωές. Πρέπει να προστατεύουμε τις οικογένειες και τους αγαπημένους μας και να τηρούμε τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί, αλλά ακόμα και τώρα δεν μου αρέσουν οι αρουραίοι.”

Η απάντηση του Ελληνοαυστραλού, ήρθε και πάλι γρήγορα: “Καρφιά; Επειδή ζητάω από κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του; Παράξενο σκεπτικό, εγώ απλά ψάχνω για ανθρώπους. Όταν η οικογένειά μου και οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο έκαναν το σωστό πράγμα και σεβάστηκαν τους υπόλοιπους και έχεις έναν βλάκα να κουνάει τα χέρια του, πρέπει να μιλήσεις.”

Ο Μπέκερ συμφώνησε στη συνέχεια με τον Κύργιο για την πράξη του Ζβέρεφ, επιμένοντας όμως ταυτόχρονα και στην αρχική του δήλωση περί… ρουφιάνων: “Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έσπασε την καραντίνα και θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του! Αποτελεί πρότυπο για πολλούς φίλους του τένις και είναι ένα ανερχόμενο αστέρι, αλλά ακόμα δεν μου αρέσουν τα… καρφιά”

@AlexZverev broke the quarantine rules and he should be ashamed of himself! He is a role model for many tennis fans a bright star on the horizon but still don’t like rats … #word