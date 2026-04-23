Ο Λαμίν Γιαμάλ θα παίξει στο Μουντιάλ του 2026 αλλά θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν με Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά όχι το Μουντιάλ του 2026 με την εθνική Ισπανίας! Ο 18χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα και έγινε αναγκαστική αλλαγή, μετά το νικητήριο γκολ που σημείωσε -με εκτέλεση πέναλτι- γεγονός που ανησύχησε τους πάντες.

Στην Ομοσπονδία της Ισπανίας υπήρξαν φόβοι ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό που θα τον έβγαζε “νοκ-άουτ” ενόψει Μουντιάλ, αλλά η Μπαρτσελόνα εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

“Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο” ανέφερε η Μπαρτσελόνα.