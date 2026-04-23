Ο Λαμίν Γιαμάλ θα παίξει στο Μουντιάλ του 2026 αλλά θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν με Μπαρτσελόνα

Επέστρεψε η ηρεμία στη “ρόχα”, μετά τη μαγνητική που έκανε ο νεαρός επιθετικός των Καταλανών
Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά όχι το Μουντιάλ του 2026 με την εθνική Ισπανίας! Ο 18χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα και έγινε αναγκαστική αλλαγή, μετά το νικητήριο γκολ που σημείωσε -με εκτέλεση πέναλτι- γεγονός που ανησύχησε τους πάντες.

Στην Ομοσπονδία της Ισπανίας υπήρξαν φόβοι ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό που θα τον έβγαζε “νοκ-άουτ” ενόψει Μουντιάλ, αλλά η Μπαρτσελόνα εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση.

“Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο” ανέφερε η Μπαρτσελόνα.

Αθλητικά
