Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 3-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι κορυφής του ισπανικού πρωταθλήματος και πρόεδρος των Καταλανών, Ζουάν Λαπόρτα έκανε… ντου στα αποδυτήρια των διαιτητών.

Ο Λαπόρτα είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές του αγώνα και ειδικά για μία φάση, όπου η Μπαρτσελόνα ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Λεβαντόφσκι.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να γράφτηκαν λοιπόν και στο φύλλο αγώνα της αναμέτρησης, ο πρόεδρος των “μπλαουγκράνα” εισέβαλε μετά το τέλος της αναμέτρησης στα αποδυτήρια των διαιτητών και τους ζήτησε εξηγήσεις. Χρειάστηκε μάλιστα να τον διώξουν από αυτά, παρότι ο τρόπος του ήταν “κόσμιος”, με βάση όσα αναφέρουν στην Ισπανία.

Barcelona president Joan Laporta had to be asked to leave the match officials’ dressing room after demanding an explanation for decisions 😳 pic.twitter.com/1mGddr4Xed