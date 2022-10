Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα με 3-1 της Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι κορυφής του ισπανικού πρωταθλήματος και βρέθηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 3 βαθμούς διαφορά από τους Καταλανούς.

Με ένα γρήγορο γκολ στην αντεπίθεση μόλις στο 12ο λεπτό, με τον Μπενζεμά, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τον έλεγχο του αγώνα και στη συνέχεια βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Βαλβέρδε να ολοκληρώνει ιδανικά μία τέλεια επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά δεν βρήκε πολλές ευκαιρίες για γκολ και παρότι μείωσε στο τέλος με τον Τόρες, η “Βασίλισσα” την σκότωσε ξανά στο τρανζίσιον, με τον Ροντρίγκο να κερδίζει πέναλτι και να το εκτελεί εύστοχα για το 3-1, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ Μαδρίτης έφθασε τους 25 βαθμούς και άφησε πίσω της στη δεύτερη θέση την Μπαρτσελόνα, όντας ξανά μόνη της στην κορυφή της “La Liga”.

Le but de Benzema : pic.twitter.com/88r5NnczSc

Real Madrid third goal by Rodrygo from a penalty kick ..#HalaMadrid | #ElClasico

pic.twitter.com/aodwDZqw89