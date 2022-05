Η γκολάρα του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στην αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την Γάνδη είναι ανάμεσα στις… υποψηφιότητες για το τέρμα της χρονιάς στο Conference League.

Η UEFA ανακοίνωσε τις σχετικές υποψηφιότητες για το καλύτερο γκολ της σεζόν στο Conference League, βάζοντας στη… διάθεση του κοινού 10 τέρματα. Ανάμεσα τους, το γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο Ανόρθωση – Γάνδη (1-0).

Στις επιλογές των φιλάθλων υπάρχει επίσης η… φωτοβολίδα του Παγέ στο Μαρσέιγ – ΠΑΟΚ. Δείτε τις επιλογές για το κορυφαίο της φετινής χρονιάς για την διοργάνωση του Conference League.

Να θυμίσουμε ότι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είχε μια… παρόμοια υποψηφιότητα, στα βραβεία της FIFA το 2018, με το απίστευτο γκολ -με εκτέλεση φάουλ- κατά του Ολυμπιακού, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ.

⚽️ Top 10 goals of the season as selected by UEFA’s Technical Observer panel – now it’s time to have your say! 👀@Heineken | #UECLGOTT | #UECL