Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναδείχθηκε αθλητική προσωπικότητα του 2020 (pic)

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Λεμπρόν Τζέιμς αναδείχθηκε αθλητική προσωπικότητα της σεζόν, σύμφωνα με την ψηφοφορία του κορυφαίου αθλητικού περιοδικού, Sports Illustrated.

Στα 36 του χρόνια και στην πιο περίεργη σεζόν όλων των εποχών για το NBA, ο “Βασιλιάς” οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά τη… βασιλεία του Κόμπι Μπράιαντ.

Το Sports Illustrated τον ανέδειξε έτσι σε Sports Person για το 2020, βραβείο που θα λάβει για τρίτη φορά στη σπουδαία καριέρα του, μετά το 2012 και το 2016.

2012 | 2016 | 2020@KingJames is the first athlete to be named Sports Illustrated’s #Sportsperson of the Year three times https://t.co/9t6KE6SbGz pic.twitter.com/EAdEnZLK6W