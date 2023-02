Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA και με τη συμμετοχή του στο All Star Game του 2023 στη Γιούτα, έφθασε τις 19 εμφανίσεις στη γιορτή του μπάσκετ.

Με τη 19η συμμετοχή του στο NBA All Star Game, ο Λεμπρόν Τζέιμς πέρασε στην πρώτη θέση με τις περισσότερες παρουσίες στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας και σε αυτή την κατηγορία, τον Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ.

Ο “Βασιλιάς” αποτελεί μάλιστα και αρχηγό της μίας ομάδας από την αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής του αγώνα και μετά, καθώς παίρνει διαρκώς τις περισσότερες ψήφους από όλο τον κόσμο.

With his appearance tonight, LeBron James has set the record for most NBA All-Star Games played with 19. pic.twitter.com/CMgk5ArnOW