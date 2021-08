«Αγρίεψε» ο Λεμπρόν Τζέιμς όταν είδε πως οι αναλυτές του NBA δεν τον συμπεριέλαβαν καν στην κουβέντα αναφορικά με το ποιος θα είναι ο MVP την ερχόμενη σεζόν.

Η έρευνα που διεξήγαγε το ΝΒΑ, με 10 σκάουτερ να παίρνουν μέρος, για το ποιος θα είναι ο MVP της σεζόν 2021-22, έδωσε από 5 ψήφους σε Κέβιν Ντουράντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να μένει εκτός συζήτησης και να… παίρνει ανάποδες σχολιάζοντας με χαρακτηριστικό τρόπο -μέσω ανάρτησης- το γεγονός.

«Σας ευχαριστώ. Λες και δεν χρειαζόμουν κάτι παραπάνω για να μου δώσει ώθηση. Ο “ξοφλημένος”», έγραψε χαρακτηριστικά ο «βασιλιάς» στο Twitter.

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑