Ο Λεμπρόν Τζέιμς… τρέλανε τους φίλους των Λος Άντζελες Λέικερς, με την εμφάνιση του κόντρα στους Μπλέιζερς και κατέγραψε αρκετά ρεκόρ. Ένα από αυτά, αφορά τον θρύλο, Μάικλ Τζόρνταν.

Στη νίκη με 139-106 των Λος Άντζελες Λέικερς απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε 43 πόντους μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε τέσσερις ασίστ, έκανε δύο κλεψίματα και δύο τάπες.

Ο 37χρονος Λεμπρόν Τζέιμς έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης μετά τον Μάικλ Τζόρνταν, άνω των 35 ετών που σκοράρει περισσότερους από 40 πόντους και δεν έχει κάνει λάθη.

Ο «Βασιλιάς» έγινε επίσης ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 5+ τρίποντα σε λιγότερα από 30 λεπτά στο παρκέ, αλλά και ο τέταρτος πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης με 40 πόντους και 10 ριμπάουντ σε ένα ματς, μαζί με Τζόρνταν, Τζαμπάρ και Μαλόουν.

LeBron James joins Michael Jordan (3x) as the only players aged 35 or older to drop 40 points on 0 turnovers in a game. pic.twitter.com/LLN7dgDoql

LeBron with another ridiculous game.



43 PTS

14 REB

4 AST

2 STL

2 BLK

16-26 FG

5-10 3P

in 29 MINS



He is the 4th oldest player ever with a 40/10 game — trailing MJ, Kareem and Malone. pic.twitter.com/onPrFIzVOk