Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ο πιο δημοφιλής παίκτης του NBA τα τελευταία χρόνια, οπότε και κατέκτησε 4 πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο πιο “μισητός”.

Σύμφωνα με έρευνα του sportsinsider με βάση 70.000 αναρτήσεις στο twitter των ΗΠΑ, o “Βασιλιάς” έχει τους περισσότερους haters σε όλη τη χώρα, με 24 Πολιτείες να τον τοποθετούν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Ακολουθούν οι Χάρντεν, Ντουράντ και Ίρβινγκ με τρεις Πολιτείες, ενώ Γουέστμπρουκ και Τζορτζ κέρδισαν τον τίτλο του πιο “μισητού” παίκτη του NBA σε 1 Πολιτεία της πατρίδας τους.

Most Hated NBA Player in Each State



(Via Sports Insider) pic.twitter.com/A8G5HkJCdG