Σαν “βόμβα” έσκασε η είδηση ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς παραβίασε το πρωτόκολλο ασφαλείας του NBA για τον κορονοϊό, αφού το γεγονός έβαλε σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στα play off του πρωταθλήματος.

Το ίδιο το NBA όμως φαίνεται έτοιμο να… σβήσει τη φωτιά, αφού σύμφωνα με το ESPN, δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, με τη δικαιολογία ότι το πάρτι στο οποίο συμμετείχε δεν είχε υψηλή επικινδυνότητα, όσον αφορά τη μετάδοση του κορονοϊού.

Ως εκ τούτου, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα αγωνιστεί κανονικά στα play off από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, το οποίο και είναι προγραμματισμένο για αύριο Κυριακή 23 Μαΐου.

