Ο Λευτέρης Πετρούνιας ασημένιος στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης που διεξήχθη στο Μπακού ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά την παρουσία του στον τελικό των κρίκων.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε πίσω μόνο από τον Ρώσο, Ίλια Ζακάι, που μάζεψε 14.600 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στα μεγάλα ταλέντα του αθλήματος της ενόργανης γυμναστικής.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο 24χρονος Ιάπωνας, Κιίτσι Κανέτα με 14.233, αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον Αζέρο, Νικίτα Σιμόνοφ.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με γραπτή δήλωσή του συνεχάρη τον «άρχοντα των κρίκων» για την επιτυχία του στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια! Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια!» ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δήλωσή του.

Ο Έλληνας παντοκράτορας του αθλήματος επέλεξε να εκτελέσει μία προσπάθεια με βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό, είχε όμως ελαφρά χαμηλότερη εκτέλεση (8.700 βαθμοί, έναντι 8.877 του προκριματικού).

Ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη, που αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα, κατέκτησαν τις έκτες θέσεις στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

Η σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια, Βασιλική Μιλλούση, έκανε story στο instagram για να συγχαρεί τον «άρχοντα των κρίκων» που ανέβηκε σε ένα ακόμα βάθρο στην πλούσια καριέρα του.