Ο Λιονέλ Μέσι έκλεψε την παράσταση στο φιλικό προς τιμή του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε στο Μπομπονέρα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/6) διεξήχθη στο Μπομπονέρα φιλικό προς τιμή του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε. Στο παιχνίδι συμμετείχαν ομάδες επιλέκτων της Μπόκα Τζούνιορς και της Εθνικής Αργεντινής, με αρκετούς αστέρες του ποδοσφαίρου να τιμούν τον σπουδαίο Αργεντινό που κρέμασε τα παπούτσια του το 2015.

Ο ποδοσφαιριστής που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ξεσήκωσε το γήπεδο, με τους φίλους της Μπόκα Τζούνιορς να τραγουδούν ρυθμικά το όνομα του.

THE OVATION FOR MESSI AT LA BOMBONERA

