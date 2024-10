Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ και η Ίντερ Μαϊάμι έκανε ιστορικό ρεκόρ στο MLS

Δεύτερο χατ-τρικ για τον Λιονέλ Μέσι σε διάστημα τεσσάρων ημερών, νίκη για την Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον με το εντυπωσιακό 6-2. Πέρασε στο 57′ και το σημείωσε μέσα σε 24 λεπτά! Η ομάδα του Αργεντινού πανηγύρισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, κάνοντας ρεκόρ πόντων στο MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι, που έχει ήδη εξασφαλίσει το καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής, έφτασε τους 74 βαθμούς με αυτή τη νίκη, ρεκόρ στο MLS (34 συναντήσεις ανά ομάδα) και θα εμφανιστεί ως το φαβορί για τον τίτλο που θα απονεμηθεί στο τέλος των play-off που ξεκινούν την Τετάρτη.

Παρά το γεγονός ότι δεν μπήκε στον αγώνα μέχρι το 58ο λεπτό, ο Μέσι βοήθησε στο γκολ του Μπέντζαμιν Κρεμάσκι λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο σούπερ σταρ επιθετικός βγήκε από τον πάγκο. Στη συνέχεια, ο Μέσι σημείωσε τα τελευταία τρία γκολ σε διάστημα 12 λεπτών (78’, 81’, 89’).

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi