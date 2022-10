Νέα “βόμβα” για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι ρίχνει η γνωστή ιστοσελίδα «The Athletic», με ρεπόρτερ του να υποστηρίζει ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ίντερ Μαϊάμι.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, που έχει προπονητή τον Φιλ Νέβιλ, διαθέτει τεράστιο μπάτζετ και όλο το MLS εμφανίζεται να προετοιμάζεται για την άφιξη του Μέσι, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν όμως, όσο και η Μπαρτσελόνα, επιθυμούν μία νέα συνεργασία με τον εφτά φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

«Η πιο προχωρημένη από αυτές τις επιλογές θεωρείται ότι είναι η Ίντερ Μαϊάμι, σε τέτοιο βαθμό που το MLS αναμένει την άφιξη του Μέσι και ελπίζει ότι θα υπογράψει τους επόμενους μήνες.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται εδώ και δύο χρόνια και υπάρχει αυξανόμενη πίστη ότι η προτεινόμενη μεταγραφή θα υλοποιηθεί.

Ο Χόρχε και ο Χοσέ Μας – τα αδέρφια που είναι συνιδιοκτήτες της Ίντερ Μαϊάμι μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ – ηγούνται των διαπραγματεύσεων και έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες συναντήσεις με τον πατέρα του σταρ, Χόρχε».

🚨 Inter Miami increasingly confident of signing Lionel Messi. Not fully agreed but #InterMiamiCF now expect 35yo to join & hope it gets done in coming months. Talks resume after #WorldCup2022. #PSG still want renewal + #FCBarcelona will try @TheAthleticFC https://t.co/dQgNPaYg2e