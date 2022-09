Ένας οπαδός του Λιονέλ Μέσι μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο μετά το γκολ του Αργεντινού κόντρα στην Τζαμάικα και έβαλε τον “ψύλλο” να υπογράψει στην πλάτη του.

Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό παιχνίδι της Αργεντινής με την Τζαμάικα στο δεύτερο ημίχρονο και πρόλαβε να κλέψει την παράσταση μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο 86′, ο Αργεντινός σταρ έκανε το 2-0 με όμορφη προσπάθεια εκτός περιοχής και στο 89′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, με το 90ο γκολ του με τη φανέλα της Αργεντινής να “προκαλεί” ταραχή…

Ένας φαν του μπούκαρε στο γήπεδο και τον έβαλε να υπογράψει στην πλάτη του. Ο Μέσι έκανε την κίνηση να υπογράψει, αλλά λογικά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το… έργο του, αφού οι άνθρωποι ασφαλείας μπήκαν στο γήπεδο και έπιασαν τον οπαδό.

Messi almost gets tackled by security while signing a fans back 😭 pic.twitter.com/HEX8W8UB5T