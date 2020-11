Ο Λιούις Χάμιλτον γίνεται… Σερ – Η Βασίλισσα Ελισάβετ τον χρίζει ιππότη

Έπιασε τον Μίχαελ Σουμάχερ στις κατακτήσεις πρωταθλημάτων, ενώ τον ξεπέρασε στις νίκες στην F1. Ο Λιούις Χάμιλτον γράφει ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αναδείχθηκε ως ο μαύρος με την μεγαλύτερη επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο και –πλέον- θα πάρει ένα μεγάλο «παράσημο» από τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι «Times», ο Λιούις Χάμιλτον θα λάβει την ύψιστη τιμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του, η Βασίλισσα Ελισάβετ θα τον χρίσει… Σερ, δίνοντας του τοn «τίτλο» του ιππότη (ΟΒΕ Officer of the Most Excellent Order of the British Empire).

Στην περίπτωση που το δημοσίευμα αυτό πάρει.. σάρκα και οστά, ο Χάμιλτον θα γίνει o 6ος ιππότης από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μέχρι σήμερα, έχουν χρισθεί ιππότες πέντε άτομα της Formula 1. Πρόκειται για τον Αυστραλό τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Τζακ Μπράμπαμ, τον συνιδιοκτήτη της Williams, Φρανκ Γουίλιαμς, τον συνιδρυτή και τεχνικό διευθυντή της Williams, Πάτρικ Χεντ, τον 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Τζάκι Στιούαρτ και τον θρυλικό πιλότο, Στέρλινγκ Μος.

Να θυμίσουμε ότι το 2009 ο Λιούις Χάμιλτον τιμήθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τον τίτλο ΜΒΕ (Μέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας)

Να σημειώσουμε ακόμα πως πριν λίγες ημέρες, ο Βασιλικός λογαριασμός στο twitter έδωσε συγχαρητήρια στον Χάμιλτον, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γεγονός που ίσως είναι μια ένδειξη πως η συγκεκριμένη πληροφορία έχει βάση.