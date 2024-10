Ο Λιούις Χάμιλτον θα τιμήσει τον θρυλικό Άιρτον Σένα στο Ιντερλάγκος, οδηγώντας την ιστορική McLaren του 1990

Η δράση στη Formula 1 μεταφέρεται –το τριήμερο, 1-3 Νοεμβρίου– στη Βραζιλία για το Grand Prix του Ιντερλάγκος και ο Λιούις Χάμιλτον θα έχει την ευκαιρία να τιμήσει το αθλητικό του είδωλο, τον θρυλικό Άιρτον Σένα.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Formula 1 στο Ιντερλάγκος, ο Λιούις Χάμιλτον θα τιμήσει την μνήμη του Άιρτον Σένα, λόγω και της συμπλήρωσης 30 ετών από τον θάνατό του.

Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα οδηγήσει μετά το τέλος του αγώνα Sprint του Σαββάτου (02.11.2024), το μονοθέσιο του Βραζιλιάνου θρύλου του αθλήματος, από το 1990!

Lewis Hamilton will honor Ayrton Senna by driving his 1990 McLaren following the Sprint race and Qualifying on Saturdaypic.twitter.com/VSVBERbCI5