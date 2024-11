Ο Λουίς Ενρίκε της Μποταφόγκο αποβλήθηκε μέσω VAR επειδή πέταξε μπουκάλι σε σεκιούριτι

Το Ατλέτικο Μινέιρο – Μποταφόγκο (0-0) είχε ένταση μετά το φινάλε του, με τον Λουίς Ενρίκε των φιλοξενούμενων να δέχεται κόκκινη κάρτα μέσω VAR, επειδή έριξε μπουκάλι σε σεκιούριτι!

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Λουίς Ενρίκε της Μποταφόγκο, αποβλήθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έχοντας συμμετοχή στην ένταση που υπήρξε έξω από τα αποδυτήρια της “MRV Arena” στο Μπέλο Οριζόντε, με το VAR να “αποκαλύπτει” την απαράδεκτη πράξη του.

Ο Λουίς Ενρίκε πέταξε μπουκάλι σε σεκιούριτι, ενώ συνέβαινε ένας καυγάς με αρκετούς πρωταγωνιστές, λίγο έξω από τα αποδυτήρια.

Ο διαιτητής, Ντε Ολιβέιρα, έκανε χρήση VAR και έδειξε κόκκινη στον Λουίς Ενρίκε για την αντιαθλητική ενέργειά του.

