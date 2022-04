Ο Λούκα Ντόντσιτς στάθηκε άτυχος στο τελευταίο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς για την κανονική διάρκεια του NBA, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και έγινε αμφίβολος για το ξεκίνημα των play off.

Η ομάδα του αναμένεται να αντιμετωπίσει τους Γιούτα Τζαζ σε μία σειρά αγώνων, που ξεκινάει σε λίγες ημέρες (16/4), αλλά ο Σλοβένος σούπερ σταρ δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα είναι διαθέσιμος.

Στους Μάβερικς υπάρχει μεγάλη αγωνία για τα αποτελέσματα της μαγνητικής του, αλλά μία φωτογραφία του έχει “παγώσει” τους οπαδούς της ομάδας του Τέξας, αφού ο Ντόντσις εμφανίζεται σε αυτή με προστατευτική μπότα.

Luka Doncic was spotted walking around a hospital with a walking boot on. Doncic is scheduled to undergo an MRI to determine the severity of his left calf strain.



Mavs host the Jazz for Game 1 Saturday.



(via @DFWSports4) pic.twitter.com/dRocqYx2Z1