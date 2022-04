Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν όχι μόνο να μείνουν “ζωντανοί”, αλλά να πάρουν και προβάδισμα στα play off του NBA κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς.

Παρότι ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ χωρίς τον ηγέτη τους, οι Τεξανοί προηγούνται ήδη με 2-1 των “μορμόνων” και χρειάζονται ακόμη δύο νίκες για να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Από εδώ και στο εξής όμως, θα έχουν στη διάθεσή τους και τον Σλοβένο σούπερ σταρ, ο οποίος και αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ από το επόμενο κιόλας, τέταρτο παιχνίδι της σειράς για τους Ντάλας Μάβερικς, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ.

There’s increasing optimism Dallas Mavericks star Luka Doncic will play vs. Utah in Game 4 today, sources tell ESPN. The plan is that his minutes will be limited in his first game back since suffering a calf strain on April 10.