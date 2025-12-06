Αθλητικά

Ο Μάικ Τζέιμς τρόλαρε οπαδό του Ολυμπιακού για το ΣΕΦ

Η ειρωνική απάντηση του Αμερικανού γκαρντ της Μονακό σε φίλο του Ολυμπιακού
Ο Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς σε αγώνα της Μονακό / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Μάικ Τζέιμς λατρεύει να ανοίγει διαλόγους με οπαδούς στο twitter. Η τελευταία ανταλλαγή… απόψεων έγινε με έναν οπαδό του Ολυμπιακού για την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε, καθώς η κακοκαιρία Byron προκάλεσε πολλά προβλήματα τόσο εντός όσο και εκτός ΣΕΦ.

Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε διάλογο με φίλους του Ολυμπιακού στο twitter και τους τρόλαρε για τα όσα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (4/12/2025) στο ΣΕΦ.

Ένας φίλος των Πειραιωτών δημοσίευσε μια φωτογραφία με το γήπεδο της Μονακό, γράφοντας: «Παίζεις σε αυτό το γήπεδο και μιλάς για τον Ολυμπιακό; Σκάσε», με τον Μάικ Τζέιμς να απαντά αφοπλιστικά: «Η λέξη κλειδί είναι ότι παίζω».

