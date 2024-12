Ο Μάικ Τζέιμς ζήλεψε τις 17 βολές του Εβάν Φουρνιέ στο Ολυμπιακός – Παρί: «Είναι υπερβολή»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 96-90 από την Παρί στη Euroleague, παρά τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε, με τον Μάικ Τζέιμς να σχολιάζει από το ματς, τις 17 βολές που εκτέλεσε ο Εβάν Φουρνιέ για τους Πειραιώτες.

Ο Μάικ Τζέιμς έγραψε στην ανάρτησή του ότι “17 βολές είναι υπερβολή” και προκάλεσε… σάλο στα σχόλια, με τον ίδιο να παραδέχεται στη συνέχεια ότι δεν είδε το Ολυμπιακός – Παρί, αλλά σχολίασε με βάση τα στατιστικά του αγώνα, για τις βολές του Φουρνιέ.

Στη συνέχεια έκανε μάλιστα και δεύτερη ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι το αρχικό tweet του ήταν από καθαρή… ζήλεια, αφού προφανώς θα ήθελε και ο ίδιος αντίστοιχες προσπάθειες από τη γραμμή των βολών.

This tweet is out of pure jealousy lol https://t.co/xb8s8ZH3dY