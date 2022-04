Γιάννης Αντετοκούνμπο για MVP. Ο “Θεός” του μπάσκετ και του παγκόσμιου αθλητισμού, Μάικλ Τζόρνταν, απαντάει στο ερώτημα για τον κορυφαίο παίκτη της φετινής κανονικής διάρκειας της σεζόν στο ΝΒΑ, “δείχνοντας” τον “Greek freak”.

Ο G.O.A.T. του παγκόσμιου αθλητισμού… μίλησε. Ο ΜάικλΤζόρνταν σχολίασε την “κούρσα” για την ανάδειξη του φετινού MVP στην κανονική διάρκεια στο ΝΒΑ -που πλησιάζει στο τέλος της- και “ψήφισε” Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στη σχετική λίστα των υποψηφίων MVP υπάρχουν αρκετοί παίκτες. Αυτή τη στιγμή, τρεις είναι οι επικρατέστεροι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται ανάμεσα τους. Ο κυρίαρχος MVP των τελικών βρίσκεται σε αποστολή, καθώς θέλει να σημειώσει το back to back με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο G”Greek freak” είναι τρίτος στο σκοράρισμα αυτή τη στιγμή, με μέσο όρο 30,1 πόντους, μόλις 0,2 πίσω από τον Λεmπρόν Τζέιμς και 0,1 πίσω από τον Τζόελ Εμπίιντ. Στη… Γωνία βρίσκεται και ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Αντετοκούνμπο σίγουρα θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, ενώ αν το κάνει, θα γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μάικλ Τζόρνταν με τίτλο MVP, DPOY (κορυφαίος αμυντικός), MVP των τελικών και κορυφαίος σκόρερ.

Για πολλούς αυτό είναι ένα… άπιαστο “παράσημο”, αλλά ο Αντετοκούνμπο πασχίζει να βρεθεί σε ακόμη μία κορυφή «αγκαλιά» με τον Τζόρνταν, με τον “Αέρινο” -μάλιστα- να πιστεύει στον Έλληνα διεθνή “αστέρα”.

Στο “First Take” του ESPN, αποκαλύφθηκε ότι με μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν στον παρουσιαστή, ο «αέρινος» έσπευσε να επισημάνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έπρεπε να είναι ο MVP, άποψη -μάλιστα- που αμφισβητήθηκε στην εκπομπή (σ.σ. στο πάνελ βρισκόταν και ο Μάτζικ Τζόνσον).

Τι να σου “πει” ένα βραβείο MVP, όταν σε χρίζει κορυφαίο ο ίδιος ο Μάικλ Τζόρνταν!

Michael Jordan thinks Giannis is the MVP. That’s all I needed to know pic.twitter.com/mmK9kiiGce