Ο Μάικλ Τζόρνταν ετοιμάζεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Σάρλοτ Χόρνετς, πουλώντας την πλειοψηφία των μετοχών που κατέχει στην ομάδα του NBA.

Από το 2010 και μετά ο Τζόρνταν ήταν ο “ισχυρός άνδρας” των Σάρλοτ Χόρνετς στο NBA, χωρίς να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε επιτυχίες εντός παρκέ, αλλά “εκτοξεύοντας” την αξία της και τα έσοδά της, όπως συνέβη γενικότερα με τις ομάδες του πρωταθλήματος.

Ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς αποφάσισε όμως να αποχωρήσει από τους Χόρνετς και στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι απομένουν οι λεπτομέρειες για την πώλησή τους σε γκρουπ που ανήκει στους επιχειρηματίες Γκέιμπ Πλότκιν και Ρικ Σνολ.

