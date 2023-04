Ο Μάλκομ Μπρόγκντον των Μπόστον Σέλτικς, αναδείχθηκε καλύτερος 6ος παίκτης της σεζόν στο NBA, αφήνοντας πίσω του στη σχετική ψηφοφορία τους Μπόμπι Πόρτις των Μιλγουόκι Μπακς και Εμμάνουελ Κουίκλι των Νιου Γιορκ Νικς.

Στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα των Σέλτικς, ο Μπρόγκντον “μέτρησε” 14,9 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά ματς, αγωνιζόμενος σε 67 παιχνίδια της ομάδας του. Τα αποτελέσματα για το βραβείο προκάλεσαν όμως την αντίδραση του Πόρτις στα social media.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, άφησε αιχμές για τη βράβευση, αναδεικνύοντας τα θεωρητικά κριτήρια για τον καλύτερο 6ο παίκτη της σεζόν. «Το βραβείο του έκτου παίκτη ανήκει σε αυτόν που έχει την καλύτερη επιδραστικότητα σε όλους τους τομείς για την ομάδα του, ερχόμενος από τον πάγκο και όχι σε έναν σουτέρ με μία… χούφτα “εκρηκτικών” εμφανίσεων» αναφέρεται σχετικά στην ανάρτησή του.

Για την ιστορία, ο Πόρτις είχε φέτος με του Μπακς 14,1 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ μέσο όρο, αγωνιζόμενος σε 70 αναμετρήσεις των “ελαφιών”.

The 2022-23 Kia NBA Sixth Man of the Year is… Malcolm Brogdon! #KiaSixth#NBAAwards @Kia pic.twitter.com/QLsptCtuFC