Ο Μάριος Βρουσάι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρίο Άβε, με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή να δίνεται δανεικός από τον Ολυμπιακό στον σύλλογο της Πορτογαλίας.

Ο Μάριος Βρουσάι θα αγωνιστεί στην Ρίο Άβε έως το τέλος της σεζόν με την μορφή του δανεισμού, με τον Ολυμπιακό να έρχεται σε συμφωνία με την ομάδα της Πορτογαλίας για τον 25χρονο εξτρέμ.

Ο Βρουσάι ο οποίος την φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε μόλις πέντε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, θα επιδιώξει να πάρει φανέλα βασικού στη νέα του ομάδα.

We will take good care of him, @olympiacosfc



Bem-vindo, Maríous Vrousai! #CoragemVilacondense #rioavefc #MariusVrousai pic.twitter.com/9C9WHXbxiR