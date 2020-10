Ο Μαρσέλο Λίπι αποσύρθηκε από την προπονητική! (pic)

Την απόφασή του να βάλει τέλος στην σπουδαία προπονητική του καριέρα πήρε ο Μαρσέλο Λίπι, ο οποίος δέχτηκε αποχαιρετιστήριο μήνυμα σεβασμού από την Γιουβέντους.

Ο Μαρσέλο Λίπι αποσύρθηκε οριστικά από τους πάγκους, όπως γνωστοποίησε σήμερα (22/10). Ο 72χρονος Ιταλός τεχνικός, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, έβαλε έτσι τέλος σε μία πλούσια και επιτυχημένη καριέρα 30 ετών, όπου δούλεψε σε Νάπολι, Αταλάντα, Ίντερ και φυσικά στη Γιουβέντους με την οποία συνέδεσε το όνομά του περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα.

”Σίγουρα η καριέρα μου ως προπονητής έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το σωστό, αρκετά. Ίσως να φανώ χρήσιμος σε κάποιον άλλο ρόλο, θα δούμε. Δεν θα κάνω τίποτα μέχρι την άνοιξη”. είπε στο ιταλικό ραδιόφωνο, Radio Sportiva ο Λίπι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αποχωρήσει οριστικά από το ποδόσφαιρο.

Η Γιουβέντους από την πλευρά της ευχαρίστησε τον παλιό της προπονητή που γνώρισαν μαζί σπουδαίες επιτυχίες με ανάρτηση στο twitter όπου αναφερόταν χαρακτηριστικά: ”Είμαστε περήφανοι που γράψαμε φανταστικές σελίδες στην ιστορία μαζί, είμαστε σίγουροι πως θα έχεις ανάλογες επιτυχίες και στο νέο σου ρόλο”

