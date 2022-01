Το επόμενο… προσκλητήριο του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην εθνική Ιταλίας φαίνεται πως θα γράφει πάνω του και το όνομα του 31χρονου, Μάριο Μπαλοτέλι.

Ο Μάριο Μπαλοτέλι αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα Τουρκίας με τη φανέλα της Αντάνα Ντεμιρσπόρ, έχοντας οκτώ γκολ σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ξένα Μέσα, ο πρώην προπονητής του τόσο στην Ίντερ, όσο και στη Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να τον καλέσει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης στις επόμενες του κλήσεις του, δίνοντας έτσι μια νέα ευκαιρία στον 31χρονο επιθετικό.

Να σημειωθεί ότι την τελευταία φορά που ο Μπαλοτέλι αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018 κόντρα στην Πολωνία. Συνολικά, ο «Super Mario» έχει 36 εμφανίσεις και 14 γκολ στην «σκουάντρα ατζούρα». Να αναφ΄λερουμε, πάντως, ότι πρώτη επιλογή της Ιταλίας στην θέση του επιθετικού, είναι ο Τσίρο Ιμόμπιλε

Θυμίζουμε ότι ο Μπαλοτέλι πρωταγωνίστησε στην πορεία της Ιταλίας στον τελικό του Euro 2012, σημειώνοντας δύο αξέχαστα γκολ στη νίκη με 2-1 επί της Γερμανίας στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Mario Balotelli’s back. Roberto Mancini will give him a new chance. Official soon. 🇮🇹 #Italia https://t.co/wyuxmwHtYI