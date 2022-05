Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του NBA, Μάτζικ Τζόνσον, “αποθέωσε” τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την τρομερή του εμφάνιση στο break των Μιλγουόκι Μπακς επί των Μπόστον Σέλτικς, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο παίκτη στο άθλημα!

Οι Μπακς νίκησαν τους Σέλτικς μέσα στη Βοστώνη κι έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών στην ανατολή, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει το ματς με triple double και να… τραβάει το βλέμμα του Μάτζικ Τζόνσον.

«Οι πρωταθλητές κόσμου Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Σέλτικς στο Game 1, έχοντας ως ηγέτη τον καλύτερο παίκτη στο άθλημα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 12 ασίστ και 13 ριμπάουντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος του NBA.

The World Champion Milwaukee Bucks beat the Celtics in Game 1, led by the best player in basketball, Giannis Antetokounmpo, who finished with 24 points, 12 assists and 13 rebounds!