Ο Ντανιίλ Μεντβλέντεφ κατέκτησε το Open στη Μασσαλία, ανέβηκε στη δεύτερη θέση τηςε παγκόσμιας κατάταξης της ATP και πέτυχε κάτι που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να αντικρύσουμε.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ανέβηκε στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης και έγινε ο πρώτος παίκτης εκτός του Big 4, που το καταφέρνει, μετά τον Λέιτον Χιούιτ, που είχε φτάσει εκεί στις 18 Ιουλίου 2005 (15 χρόνια και 8 μήνες μετά).

Ο Ρώσος προσπέρασε τον Ράφα Ναδάλ και με 9.940 πόντους και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο Νο5 του κόσμου παρέμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ πέραν της… επέλασης του Μεντβέντεφ, δεν έγινε κάποια άλλη αλλαγή στο Top10 αυτή την εβδομάδα.

A magnificent achievement for @DaniilMedwed 👏



For the first time since July 2005, a man not named Federer, Nadal, Djokovic or Murray is in the top two of the @FedEx ATP Rankings. pic.twitter.com/tdmZwxxcur