Ο Λέο Μέσι φέρεται έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Μπαρτσελόνα, το οποίο και θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι και τα 36 του χρόνια και ίσως το τέλος της καριέρας του.

Έχοντας ξεκινήσει τη σπουδαία καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπασρτσελόνα, ο Μέσι δεν έδειξε καμία διάθεση να αποχωρήσει από αυτή, ούτε το φετινό καλοκαίρι, οπότε και είχε σχετικό όρο στο συμβόλαιό του για να μείνει ουσιαστικά ελεύθερος από την ομάδα.

Ως εκ τούτου, αναμένεται να μείνει για πάντα στην Μπαρτσελόνα, με ισπανικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας και μέχρι το 2023 (το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2021).

