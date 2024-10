Ο Μίλτος Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής στον κόσμο το 2024

Μετά την υποψηφιότητά του, για κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς, ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί και τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στον κόσμο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους της World Athletics για τον Αθλητή της Χρονιάς Ανδρών το 2024 στον κόσμο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (14.10.2024) η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου.

Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορία για τους κορυφαίους στο στίβο το 2024 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου.

Η World Athletics δίνει από τρία βραβεία κορυφαίων αθλητών σε άνδρες και γυναίκες: σε άλματα/ ρίψεις/ σύνθετα, δρομικά αγωνίσματα εντός σταδίου και για τα εκτός σταδίου ενώ ένας αθλητής και μία αθλήτρια κερδίζουν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς συνολικά.

Τη σχετική λίστα συνέταξε επιτροπή ειδικών. Έπειτα από ψηφοφορία θα προκύψουν οι δύο φιναλίστ σε κάθε μία από αυτές. Οι υποψήφιοι για τα βραβεία του/της καλύτερου/ης αθλητή/τριας στίβου θα ανακοινωθούν στις 21 Οκτωβρίου:

Αντίπαλοί του Μίλτου Τεντόγλου -αυτή τη στιγμή- είναι ο Σουηδός “αστέρας” του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, ο Αμερικανός πρωταθλητής στη σφαιροβολία, Ράιαν Κράουζερ, ο Καναδός παγκόσμιος ρέκορντμαν στη σφυροβολία, Ίθαν Κάτζμπεργκ και ο Κουβανός τριπλουνίστας -που αγωνίζεται για την Ισπανία- Γιορντάν Ντίαζ Φορτούν.

