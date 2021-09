Οι παίκτες της Αρμάνι Μιλάνο “έγιναν” μέλη της συμμορίας του “Casa de Papel”, με τον Ντίνο Μήτογλου να παίρνει το όνομα “o Salonicco”.

Το “La Casa De Papel” έχει βρει τη θέση του στον αθλητισμό, δίνοντας έμπνευση σε πολλές ομάδες. Η Αρμάνι Μιλάνο χρησιμοποίησε την γνωστή σειρά, για να παρουσιάσει το ρόστερ της νέας σεζόν. Ανάμεσα στους παίκτες, ο Ντίνος Μήτογλου.

Οι παίκτες της ιταλικής ομάδας έγιναν μέλη της… συμμορίας του “El Profesor” και -όπως γίνεται και στην πασίγνωστη σειρά- πήραν ονόματα διαφόρων πόλεων. Ο Ντίνος Μήτογλου βάσει και της καταγωγής του αναφέρεται ως «Salonicco», δηλαδή… Σαλονικιός.

Hey @DarkoPericActor, if you need some help for this fifth season our squad is ready…! 💣⚔️🪓🧨#insieme #LaCasaDePapel #MoneyHeist #LCDP5@lacasadepapel @netflix @NetflixIT pic.twitter.com/NhrhicVtgs