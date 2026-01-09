Ο Μόντε Μόρις γύρισε το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

Ο Ολυμπιακός έχασε τον Μόντε Μόρις στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου, καθώς σε μία προσπάθεια για λέι απ γύρισε άσχημα το πόδι του. Ο Αμερικανός έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια των Πειραιωτών.

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα (35′) γύρισε το πόδι του και δεν μπορούσε να το πατήσει, αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλιάς.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού τον αποθέωσαν για να του δώσουν κουράγιο, μιας και φαινόταν να πονάει πολύ μετά τον τραυματισμό του. Μένει να φανεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του Αμερικανού, που πριν καλά καλά βρει ρυθμό θα πρέπει να μείνει εκτός λόγω διαστρέμματος.