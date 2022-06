Ο Μόντο Ντουπλάντις είναι απίστευτος! Ο Σουηδός αθλητής του επι κοντώ είχε μια τρομερή “πτήση”, στο μίτινγκ στίβου του Χένγκελο της Ολλανδίας.

Η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο ανήκει στον Μόντο Ντουπλάντις. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν στο επι κοντώ, ξεπέρασε με την πρώτη τα 6.01 στο μίτινγκ στίβου του Χένγκελο, κάνοντας έτσι το κορυφαίο άλμα για το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντουπλάντις έκανε τη συγκεκριμένη επίδοση με μόνο τέσσερα άλματα υπό… βροχερές συνθήκες, ξεπερνώντας με την πρώτη του προσπάθεια -κατά σειρά- τα 5.55. τα 5.70 και τα 5.80 μ., για να κάνει το ίδιο και στα 6.01 μ..

Cold and rainy – but no problems for Mondo Duplantis!@mondohoss600 clears 6.01m at @FBKGamesHengelo for the new pole vault world lead of 2022.@WorldAthletics | #fbkgames https://t.co/bgLBAV9q7d