Ο Μόριτζ Βάγκνερ τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα Μάτζικ – Χιτ, φόβοι για ρήξη χιαστού

Ο Μόριτζ Βάγκννερ τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του αγώνα Ορλάντο Μάτζικ – Μαϊάμι Χιτ, με τον Γερμανό μπασκετμπολίστα να αποχωρεί από το γήπεδο υποβασταζόμενος. Φόβοι για ρήξη χιαστού στην ομάδα της Φλόριντα.

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Μόριτζ Βάγκνερ τα ξημερώματα της Κυριακής (22/12/24), όταν στο παιχνίδι των Μάτζικ απέναντι στους Χιτ, ο 27χρονος σέντερ πάτησε άσχημα το αριστερό του πόδι στο παρκέ, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από τον πόνο. Ο ίδιος κατάλαβε από την αρχή ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά εάν κρίνει από τον μορφασμό που έκανε, με το ιατρικό τιμ της ομάδας του Ορλάντο να τον συνοδεύουν εκτός γηπέδου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού, γεγονός που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα επιβεβαιώσουν την ακριβή φύση του τραυματισμού.

Moritz Wagner with a left knee injury.

Without contact.

Looks scary. pic.twitter.com/NfTHVR9Jz5