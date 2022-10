Ο Μπεντζαμίν Μεντί κατηγορείται για κατά συρροή βιασμούς γυναικών και βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Τσέσαϊρ, όπου και αρνήθηκε τα πάντα.

Έχοντας βρεθεί εκτός ποδοσφαίρου μετά τη σύλληψή του, ο Μεντί, που παραμένει σε συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, θα “παλέψει” για την αθώωσή του, παρότι είναι πολυάριθμες οι γυναίκες που τον κατηγορούν για βιασμό.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πάντως στο δικαστήριο ότι το δωμάτιό του κλείδωνε με κωδικό, αλλά υποστήριξε ότι «θα μπορούσαν να φύγουν ανά πάσα στιγμή».

Επίσης, ο Μεντί δήλωσε τα εξής: «Είμαι σοκαρισμένος που κατηγορούμαι για βιασμό και ψευδή φυλάκιση. Το σεξ μεταξύ εμένα και της (Γυναίκα Δύο) ήταν απολύτως συναινετικό. Δεν έκανα τίποτα για να την εμποδίσω να φύγει. Αυτή (η Γυναίκα Τέσσερα) είπε ότι ήθελε να με γνωρίσει καλύτερα και ότι θα ήθελε να είναι σε σχέση. Ξεκαθάρισα ότι δεν με ενδιέφερε μια σχέση και πήγα να φύγω. Με σταμάτησε και αρχίσαμε να φιλιόμαστε».

🚨 Benjamin Mendy has claimed in court that he had consensual sex with the complainants.



He confirmed that his mansion had a coded room but assures that the room opened from the inside and that the women “could leave at any time”.



(Source: MEN) pic.twitter.com/POfrCGzvJJ