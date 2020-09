Απομακρύνεται η περίπτωση του Σοφιάν Μπουφάλ από τον Ολυμπιακό; Τι ισχυρίζεται Βρετανός δημοσιογράφος…

Δεν θα έχει αίσιο τέλος η προσπάθεια του Ολυμπιακού για απόκτηση του Σοφιάν Μπουφάλ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νταν Σέλντον.

Ο Βρετανός ρεπόρτερ της Σαουθάμπτον, στην συνδρομητική έγκυρη ιστοσελίδα, ‘’the athletic’’, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ένα άτομο του στενού περιβάλλοντος του Μπουφάλ μεταφέρει την επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί σε ένα από τα πέντε καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

“- Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ Σαουθάμπτον και Μπουφάλ

– «Ο Σοφιάν θέλει να παίξει σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης», αναφέρει πηγή από το στενό του περιβάλλον.

– Έχει ενδιαφέρον από τις ομάδες που αναφέρονται στα ρεπορτάζ, αλλά και από την Ιταλία και την Γαλλία

– Είναι πρόθυμος να κάνει ένα βήμα πίσω (σσ. Να ρίξει τις οικονομικές του απαιτήσεις) για να αποδείξει το ταλέντο του.”

Some info on Sofiane’s situation:

– No issue between #SaintsFC & Boufal

– ‘Sofiane wants to play in one of Europe’s top five leagues’, says a source close to him

– Has been interest from clubs reported but also from Italy & France

– He is willing to step down to prove his talent