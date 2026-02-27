Ο Μπρούνο Άλβες νέος τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μπρούνο Άλβες, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στην πορτογαλική ομάδα.

Ο άλλοτε αμυντικός και αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, Μπρούνο Άλβες, θα εργαστεί στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των υπολοίπων Ελλήνων, έχοντας τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πορτογάλος είχε μία σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και του Απόλλωνα Σμύρνης.

Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του το καλοκαίρι του 2022, ανέλαβε στην ΑΕΚ χρέη τεχνικού διευθυντή έως και το καλοκαίρι του 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rio Ave FC (@rioavefc)

Η Ρίο Άβε είναι ο δεύτερος σταθμός στην καριέρα του ως στέλεχος ομάδας.