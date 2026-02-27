Αθλητικά

Ο Μπρούνο Άλβες νέος τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε

Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ήταν τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ
Ο Μπρούνο Άλβες
Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μπρούνο Άλβες, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στην πορτογαλική ομάδα.

Ο άλλοτε αμυντικός και αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, Μπρούνο Άλβες, θα εργαστεί στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των υπολοίπων Ελλήνων, έχοντας τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Ο Πορτογάλος είχε μία σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και του Απόλλωνα Σμύρνης.

Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του το καλοκαίρι του 2022, ανέλαβε στην ΑΕΚ χρέη τεχνικού διευθυντή έως και το καλοκαίρι του 2025. 

 
 
 
 
 
Η Ρίο Άβε είναι ο δεύτερος σταθμός στην καριέρα του ως στέλεχος ομάδας.

