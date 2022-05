Ο Νεμάνια Νέντοβιτς βγήκε μπροστά και ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Λάρισα για τα ημιτελικά της Basket League.

Ο Σέρβος σκόρερ του τριφυλλιού βρέθηκε σε κακό βράδυ, έχοντας 0/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα και 2 ασίστ για 2 λάθη σε 18′ στο παρκέ.

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Λάρισα, ο Νέντοβιτς ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα και έστειλε το δικό του μήνυμα για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών στο ΟΑΚΑ.

This one is on me, my bad. See you friday ✌🏼