Ο Νικ Καλάθης έγινε ο πρώτος που σπάει το φράγμα των 2.000 ασίστ στη Euroleague

Έγραψε… Ιστορία ο Νικ Καλάθης στη Euroleague, κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, με δυο ασίστ που έκανε.

Ο Νικ Καλάθης χρειαζόταν 2 ασίστ για να γίνει ο πρώτος στα χρονικά της Euroleague που φτάνει στις 2.000 ασίστ και τις έδωσε μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά αγώνα στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε.

Ο Νικ Καλάθης αύξησε έτσι τη διαφορά από τον δεύτερο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, που έχει 1.832, με τον Κώστα Σλούκα να ακολουθεί με 1.615.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι ο Νικ Καλάθης χρειάζεται 5 κλεψίματα για να περάσει τον εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Διαμαντίδη, στην πρώτη θέση των “κλεφτών” όλων των εποχών της Euroleague.

HUGE ACCOMPLISHMENT FOR @Nick_Calathes15



2000 assists is for the POINT GOD#EveryGameMatters l @FBBasketbol pic.twitter.com/YNbqdZpyU4