Για μια ακόμα φορά, ο Νικ Κύργιος είχε παράπονα από τις αντιδράσεις του κοινού σε αγώνα του, αυτή τη φορά στον πρώτο του αγώνα στο φετινό Wimbledon. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας όμως είχε μια άσχημη αντίδραση.

Πέντε σετ χρειάστηκε ο Νικ Κύργιος, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο του άγνωστου Βρετανού Πολ Τζαμπ και να προκριθεί στον 2ο γύρο του Wimbledon. Ο Ελληνο-Αυστραλός τενίστας κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5 σε 3 ώρες και 5 λεπτά και να περάσει στον επόμενο γύρο.

Ο Νικ Κύργιος έκανε αρκετά παράπονα προς τον umpire για τη συμπεριφορά του κοινού, με τους δημοσιογράφους να του κάνουν σχετικές ερωτήσεις για να μάθουν λεπτομέρειες.

Μάλιστα, ο Κύργιος παραδέχθηκε ότι στο τέλος του αγώνα του δεν έφτυσε… τυχαία προς μια μερι, αλλά το έκανε προς το σημείο που καθόταν ένας ασεβής φίλαθλος.

«Ήταν απλά ασέβεια, κάποιος από το κοινό φώναξε ότι είμαι σκατά, είναι φυσιολογικό αυτό;», είπε ο Νικ. «Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται συνέχεια».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το φτύσιμο στο τέλος του αγώνα. «Ναι, ήταν προς κάποιον που δεν με σεβάστηκε. Το έκανα ηθελημένα, δεν θα το έκανα σε κάποιον που με υποστήριζε».

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. 😆 Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY