Ο Νικ Κύργιος έχασε ουσιαστικά τη σεζόν με τραυματισμό στο γόνατο και πλέον βρέθηκε εκτός της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αφού έχει πια μηδέν βαθμούς.

Μετά από μία φοβερή σεζόν, που τον επανέφερε στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου τένις, ο Νικ Κύργιος στάθηκε άτυχος με μία σειρά από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί το 2023 μόνο σε ένα ματς στη Στουτγκάρδη.

Ως εκ τούτου δεν κατάφερε να “υπερασπιστεί” τους βαθμούς της σε κανένα αγώνα του τουρ της ATP και έτσι “έπεσε” εκτός κατάταξης. Για το λόγο αυτό, θα χρειαστεί πια μία νέα επάνοδο από το… μηδέν, αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αντιπάλους από τα πρώτα παιχνίδια σε όλα τα τουρνουά.

🔴 Nick Kyrgios has NO MORE ATP POINTS!



Inactive for too much time, the Australian player is no longer ranked at the ATP 😵



Do you see him coming back next year?