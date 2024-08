Ο Νίκολα Γιόκιτς πήγε σε ιπποδρομίες με μπίρα στο χέρι μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Ο Νίκολα Γιόκιτς απολαμβάνει ήδη τις διακοπές του μετά τη συμμετοχή με τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, όπου και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Η επιστροφή στη Σερβία έγινε μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και άπλετο αλκοόλ, σύμφωνα με τα video που έγιναν viral στα social media, αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς συνέχισε και… μόνος του.

Με μία μπίρα στο χέρι, ο Σέρβος σούπερ σταρ του NBA εμφανίστηκε στην κερκίδα ιπποδρομιών στην πατρίδα του και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Ο ίδιος είναι γνωστός για την “τρέλα” του με τα άλογα και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τον πιάνει η κάμερα να παρακολουθεί ιπποδρομίες.

One day after winning the Olympic bronze medal, Nikola Jokic is already back at home enjoying horse racing 😅pic.twitter.com/oNZR4hPX2T