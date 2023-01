Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπήκε με… τίτλο στο 2023, επικρατώντας του Σεμπαστιαν Κόρντα με ανατροπή (2-1 σετ), περίπου μια εβδομάδα πριν επιστρέψει στα κορτ για το Australian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε να προσπαθήσει σκληρά για να…σώσει τον τίτλο, επικρατώντας με 6-7(8) 7-6(3) 6-4 επί του Σεμπάστιαν Κόρντα, στον τελικό της Adelaide International 1.

Μια ημέρα αφότου κέρδισε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό παρά τον τραυματισμό του οπίσθιου μηριαίου, ο Τζόκοβιτς πιέστηκε αρκετά από τον Σεμπάστιαν Κόρντα, προτού κάνει την αντεπίθεση του και πάρει τη νίκη.

Ο Αμερικανός μετά ένα προβάδισμα (5-4) πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ αυξάνοντας την πίεση στον Σέρβο. Αγανακτισμένος ο Τζόκοβιτς φώναξε και έδιωξε δύο μέλη της ομάδας του από τις θέσεις τους πριν από το δεύτερο σετ, στο οποίο πάλι δεν έδειχνε καλά.

Ο Τζόκοβιτς έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ και παρ’ ότι τα χρειάστηκε άφου έφτασε στο σημείο να «σβήσει» και championship point, πήρε το σετ στο τάι-μπρεϊκ με 7-3 (7-6) και ισοφάρισε σε 1-1. Ο Σέρβος αθλητής επικράτησε και στο τρίτο σετ με 6-4 φτάνοντας έτσι τελικά στην κατάκτηση του τίτλου στην Αδελαΐδα με 2-1 σετ.

Ο Τζόκοβιτς 92ος τίτλος της καριέρας του σε ATP ισοφαρίζοντας στην σχετική λίστα τον μεγάλο του αντίπαλο Ραφαέλ Ναδάλ. Μπροστά τους οι δύο έχουν τους Τζίμι Κόνορς με 109, Ρότζερ Φέντερερ με 103 και Ιβάν Λεντ με 94.

Πλέον, ο Σέρβος στοχεύει για τον 10ο τίτλο του στο Australian Open (16-29 Ιανουαρίου) για να ισοφαρίσει με τον μεγάλο του αντίπαλο Ράφα Ναδάλ σε 22 τίτλους Grand Slam.

