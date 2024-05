Ο Γιούργκεν Κλοπ «ξεσάλωσε» μετά το αντίο του στη Λίβερπουλ και έκανε χορευτικό σόου σε κλαμπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποτελεί πλέον παρελθόν για τη Λίβερπουλ, μετά από δική του επιθυμία και το τέλος των υποχρεώσεών του, του επέτρεψε να διασκεδάσει με την… ψυχή του σε ένα πάρτι με τους παίκτες της ομάδας του.

Λίγες ώρες μετά το συγκινητικό του αντίο στο «Άνφιλντ», ο Κλοπ πήγε με την ομάδα σε ένα κλαμπ στο Λίβερπουλ και εκεί το γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες, με τον Γερμανό τεχνικό να επιδεικνύει τις χορευτικές του… ικανότητες.

Στο κλαμπ ράπαρε και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Τζον Μπαρνς, τον οποίο συνόδευσε χορευτικά ο Κλοπ, ενώ στη συνέχεια είναι και μία… μονομαχία στην πίστα με τον Ντάργουϊν Νούνιες και τους άλλους λατίνους ποδοσφαιριστές της -πρώην πια- ομάδας του.

Klopp tearing it up on the dance floor last night to John Barnes’ Anfield Rap pic.twitter.com/uzte7OE02x